北市疫情延燒，更被外界指控沒做匡列與疫調，北市府嚴正駁斥，這是以訛傳訛、誤導視聽、製造民眾恐慌，市長柯文哲昨(4日)晚更在臉書表示，謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了，更問「國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？」精神科醫師蘇偉碩對此在臉書寫下看法，「你也忍耐太久了吧！」

柯文哲4日在臉書表示，這幾個星期，從名嘴到民代，到處說北市不疫調、不匡列；謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了，要向大家鄭重澄清，北市有做疫調，還做精準疫調，從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央，即使沒有被法定匡列的其他接觸者，也一一打電話確認他們的健康狀況，鼓勵他們出來做篩檢。

柯文哲表示，現在北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈的時間縮短，公布個案足跡才有意義，只有公開場所、可能接觸到不特定對象且接觸時間大於15分鐘（而且要在沒有戴口罩等防護的狀況下）才需要公開，「為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。」

看完柯文哲臉書的說法，蘇偉碩昨深夜在臉書寫下看法，他說，「柯市長，你也忍耐太久了吧！早該把中央疫情指揮中心胡搞瞎搞的真相說出來了！這個完全執政的政權已經成為最大的假訊息製造和散佈中心了」。