上周五英國媒體報導，馬雲與阿里巴巴集團副主席蔡崇信，將大部分阿里持股抵押給投資銀行，以取得貸款，兩人合計持股規模達350億美元，引起熱烈討論。財訊傳媒董事長謝金河在臉書上分析蔡崇信的人生資歷與商場態度，並認為對比馬雲的處境，蔡崇信將資產移向美國、買下NBA籃網隊等想法，都讓舉手投足之間顯得更自在。

1999年，蔡崇信放棄投行高薪，與馬雲共同開啓阿里的霸業，謝金河說：「2000年阿里步伐未穩之際，蔡崇信找來軟銀孫正義投資阿里巴巴2000萬美元，加上後續的淘寶等籌設及併購，都發揮重要力量，他是智多星也是馬雲背後最重要的推手。」

蔡崇信幫助馬雲與阿里巴巴集團站上頂峰，但他的人生重要關鍵點卻落在2017年，當年蔡崇信拿下49%籃網隊股權，兩年後又吃下剩餘51%股份，百分百成為籃網隊老闆。

蔡崇信的華麗轉身，謝金河表示：「蔡崇信在1999年加入阿里，到2017到2019年重金拿下籃網球團，擁有百億美元資產及身價，出身台灣，擁有耶魯大學的高學歷，加上又有父祖輩家世的背景，他的背景非凡，卻能完全掌握中國快速發展的際遇。」

謝金河認為，蔡崇信頂著頂著100億美元以上的身價，未來的一舉一動，肯定都會是全球焦點，且相比馬雲形同退休，活動可能受到拘束的生活，蔡崇信顯得自在許多。

謝金河說：「他努力説服美國人重新認識中國，不過，他擁有中華民國及加拿大雙重國籍，資產移向美國，輕鬆坐在NBA賽場觀戰，相對馬雲形同退休，活動可能受到拘束，蔡崇信在進與退之間，態度從容，舉手投足優游自在，他的人生處處有驚奇。」