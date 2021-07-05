馬來西亞新冠肺炎疫情衝擊廠商營運，泛鴻海(2317)集團機構件廠—乙盛-KY(5243)位於馬來西亞的其中一個廠區配合政策於7月3日至7月16日暫時停工，乙盛-KY表示，由於停工廠區佔公司營收比重不高，且公司已彈性調整集團其他廠區支應生產，第3季營收及毛利率可望優 於第2季。

馬來西亞新冠肺炎疫情延燒，馬來西亞實施加強行為管制令(EMCO)，乙盛-KY靠近馬來西亞吉隆坡的廠區應政府要求於7月3日至7月16日暫時停工，目前該廠單月營收約新台幣3000萬元，另一個靠近新加坡的廠區則維持60%生產，乙盛-KY表示，公司已通知客戶及供應商調整進出貨時間，也將視需求彈性調整集團不同區域之產能，降低馬來西亞疫情衝擊。

乙盛-KY近兩年鎖定車用及伺服器兩大領域積極佈局，其中車用產品除將製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，亦將產品從過去的單件零組件進階至總成件，部分塑膠件已自去年開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻。

去年車用產品佔乙盛-KY營收比重約32%，雖然今年車用產品出貨符合預期，但因TV件出貨亦高，乙盛-KY預估，今年車用產品佔比約35%。

在伺服器方面，乙盛-KY產品主要是資料庫中心機架及伺服器外殼等，今年除現有客戶可望維持成長，預期今年下半年有新客戶開始出貨，伺服器可望成為乙盛-KY今年營運成長另一個動能。

為因應客戶需求，乙盛-KY在越南及墨西哥廠啟動擴產，其中墨西哥廠除原有3條沖壓連續線，再增加兩條產線，一條沖壓連續線專屬汽車，另一條則是彈性因應所有產品，新產線已於第2季試產，預計第3季開始放量。

至於原訂4月底、5月初進行量產的越南廠區也延至6月小量試產，第3季正式量產。

乙盛-KY自結前5月合併營收為45.61億元，年成長48.75%，不過，今年上半年原物料及航運價格飆漲，衝擊到乙盛-KY毛利率，乙盛-KY已與客戶協商調漲價格，雖然馬來西亞廠區生產略受疫情影響，乙盛-KY預估，第3季營收及毛利率會比第2季好。