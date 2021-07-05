美股上周五全面收紅，激勵台股今(5日)開盤以17783.80點開出，開盤不久即衝上17876.90點的歷史新高，上漲166點。

台積電以平盤588元開出後，股價往上走升，今日召開股東會、明(6日)除息的聯發科股價開高走高，來到965元，上漲8元，聯電、鴻海也都開高走高。鋼鐵股走勢依然強勁，東和鋼鐵、官田鋼、千興、盛餘開盤不久即亮燈漲停。航運族群漲跌互見，貨櫃三雄開高，但萬海股價很快就翻黑。

美國6月非農新增就業達85萬人，優於市場預期，加以美債殖利率走低，科技股上揚，美股4大指數同步走升，標普500指數連續7個交易日創新高，收在4352.34點，上漲 32.40點，或0.75%，道瓊工業指數終場上漲152.82點，或0.44%，收在34786.35點，那斯達克指數上漲116.9點，或0.81%，以14639.33點作收，費城半導體指數收盤上漲20.77點，或0.63%，收在3315.8點。台積電ADR收紅上漲0.41%，聯電ADR上漲1.40%。

台股2日開高走低，收盤小跌3.79點，收在17710.15點，成交值6070.8億元，周線連7紅，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超199.89億元最多，投信賣超18.58億元，自營商賣超4.19億元，合計賣超222.66億元。

法人表示，大盤指數再創新高，顯示長線多頭氣勢並未遭到破壞，就技術指標來看，也未見到明顯回檔跡象，下半年電子股出貨旺季即將來臨，如果電子股可以配合基本面回溫，占大盤成交比重能夠明顯回溫，大盤仍有機會持續走高，不過，近期外資、投信出現減碼動作，預期短線可能震盪整理，注意不追高。