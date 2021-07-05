上市櫃2020年非主管員工薪資資訊甫公布，部分公司如群益期（6024）平均年薪以120.9萬元居上市櫃金融保險公司總排名第15名，每股盈餘（EPS）3.07元，卻遭註記為「公司EPS較同業為佳，惟非經理人之全時員工薪資平均數低於同業水準」，法人認為，金融保險業涵蓋金控、保險、銀行、證券、期貨，群益期為上市唯一期貨商，如單以平均值恐失真，績優生陷「高分中箭」窘境。

證交所2018年起要求上市櫃公司揭露非主管的員工平均福利費用、平均薪資費用，以及同業間的平均比較，並規定三大指標，包括非主管員工平均年薪未到50萬元、EPS較同業高惟非主管員工薪資低於同業水準、EPS較前一年成長但薪資卻衰退等，如公司數據符合上述指標時，須註記說明。

以群益期來說，2020年非擔任主管職務之員工平均年薪為120.9萬元，在上市櫃全體共44家金融保險公司中，居第15名，但未達同業平均年薪的124萬元，而因2020年EPS達3.07元，遠勝同業平均的1.95元，遭註記為「公司EPS獲利表現較同業為佳，惟非經理人之全時員工薪資平均數低於同業水準」。

在公開資訊觀測站公告資訊中，公司對此說明，「金融保險業涵蓋之行業範圍廣（金控、銀行、保險、證券及期貨），業態不盡相同，期貨業僱用基層業務人員推廣業務之比例較高，故平均薪資呈現亦不同。本公司今年稅後淨利較去年增加，員工平均薪資隨之增加，薪酬合理。」

法人也認為，金融保險業涵蓋範圍廣，如以年薪、EPS的平均值來看，恐怕失真，未能顯示期貨產業實際情況。且上市與上櫃兩市場標準不一，上市金融保險同業員工平均年薪為124萬元，平均EPS為1.95元，而上櫃金融保險同業員工平均年薪為98.7萬元，平均EPS則為1.11元，部分在上市市場未達標準者，或在上櫃市場能安全過關。