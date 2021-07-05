圖奇實況主正妹大軍來啦！

隨著遊戲及直播技術的發展，遊戲實況成為社群文化中的一環，觀眾可以隨著「實況主」的畫面與視角共同探索遊戲中的各種樂趣，與此同時實況主的魅力、技術與效果就成了吸引觀眾的重要指標，當然顏值也會讓實況的「愉悅」效果加乘，你有喜歡的實況主嗎？

現時的實況主競爭激烈，特別是正妹實況主要殺出一條血路實為不易，今天《DailyView網路溫度計》參考《NoxInfluencer》公布的實況平台Twitch（aka.圖奇）追蹤數排行，同時透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查追蹤數前50大正妹實況主，究竟誰才是網友心目中的人氣王呢？現在就和我們一起來看看吧！

◎小墨

外型亮眼的小墨沒有主攻的遊戲項目，真要說專精的技能，網友們最喜歡小墨的聊天環節，特別是在深夜裡，搭上小墨迷人的聲線，給網友們一種猶如ASMR的效果，讓網友們感到舒適且安穩，默默地給人許多療癒的能量。

◎大魚

喜歡關注遊戲節目或到過展場的網友肯定都知道大魚，大魚最近較常玩的遊戲為英雄聯盟還有復古的麻將遊戲，網友最近發現大魚直播畫質提升，稱讚大魚美貌也跟著升級，特別是眼睛著實就是個電眼美女，讓網友直喊漂亮。

◎鳳梨妹

鳳梨妹原先是英雄聯盟「死哥」的專精玩家，後來因為太空狼人殺、世紀帝國等遊戲再次引起討論，特別是太空狼人殺的「神邏輯」，讓各大實況主都以鳳梨妹為題，讓她討論量大增，不過也有網友敲碗，希望她能讓「汎神」回歸。

◎凱琪 K7

凱琪近來也因為太空狼人殺討論量大增，除了Among Us以外，也會玩玩聯盟戰棋，不過更多的討論在凱琪的歌唱上面，最近跟謝和弦合唱也受到許多關注，也讓網友期待未來是否會有更多的合作。

◎阿樂

阿樂近來在一些綜藝節目上的表現讓他頗受關注，特別是在全明星運動會的出色表現，不過阿樂仍然會進行實況直播，最近剛進行完眼睛手術，也讓網友關心他的狀況，她也打趣的回應「視野一片光明」。

◎天菜小姐

前空姐天菜小姐近來在YouTube圈更為活躍，經常出現在YouTuber相互合作的影片中，不僅在Twitch仍持續有實況播出，在YouTube上也有遊戲頻道，受到更多討論的是天菜小姐進行一些遊戲的抽卡環節，不過網友也相當喜歡和天菜一起閒聊的時刻。

◎Sandy 珊迪

Sandy最近也在YouTube圈非常活躍，特別是一番賞、玩具開箱的影片特別受到歡迎，在Twitch上仍不時會有一些實況的播出，最近玩《Just Dance》的跳舞畫面就受到不少討論，網友也喜歡參與和Sandy聊天的環節，特別是戀愛小教室的單元特別吸引網友。

◎蝴蝶兒

蝴蝶兒是英雄聯盟的實況玩家，其高超的技術是許多男玩家都自歎不如的，目前台服牌位位在宗師的她也會實況玩陸服、日服等，不過最小蝶最受到討論的是她與實況主「超負荷」撲朔迷離的關係，加入K7娛樂的她也讓網友期待未來是不是會有更多突破性的展現。

◎小熊

各大電競賽事、活動都能見到的女神級主持人小熊，在實況圈也有相當強大的影響力，最近在玩「隻狼」的小熊也經常玩些趣味類型的小遊戲，或者是具有劇情線的遊戲作品，網友也喜歡跟隨著她所進行的遊戲進度，其中小熊所養的貓咪嚕嚕正在進行化療，牽動著小熊的心情，也讓網友頗為關注，希望嚕嚕能早日康復。

◎貝莉莓

最近在進行《人中之龍7》的「四姨」貝莉莓一直以來都在實況及遊戲圈非常受到關注，每每實況的盛況自然是不在話下，不論是真人視訊還是以VTuber的樣態出現，都相當受到歡迎。參加遊戲節目滿滿的效果，自然不造作的個性圈粉無數網友，爽朗的性格加上女神級的顏值，讓他在眾正妹實況主中格外出眾、影響力強大。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月02日至2021年07月01日，共一年。Twitch追蹤者數量統計截至2021/07/01 24：00止。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Twitch正妹實況主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與被討論者的Twitch追蹤者數量，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」