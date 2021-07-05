北市虎林街爆出30人確診，市府昨成立「虎林專案」，在永吉國小內PCR篩檢，對此，身為虎林街在地居民、國民黨台北市議員李柏毅辦公室主任的田方倫表示，昨天他在現場幫忙，觀察周遭情形，他痛批「柯文哲精準疫調，精準個屁！就是謊言」，並認為自己講的話，就是在地人的感受。

對於北市府啟動「虎林專案」，田方倫昨（4日）在臉書表示，自己身為虎林街居民，他認為自己講的話，就是在地人的感受，痛批，「柯文哲精準疫調，精準個屁！就是謊言」。

田方倫指出，他有三個問題請市府回覆：

一、如果沒有聯醫忠孝院區的醫師發現並且叫全家人來篩檢住院，市府準備什麼時候才知道有可能群聚的問題？這30個個案，是從6月1日累積到7月2日，這一個月當中，市府做了什麼防範措施？

二、市府嘴巴說「精準疫調」針對虎林街市場周邊八個里進行篩檢，且一個里僅僅只有四百人，誰應該多誰應該少？還是均一價都是400人？再者3000多人的篩檢卻只針對有戶籍的來造冊。租屋族怎麼辦？難道來市場買菜的只有這八個里的里民嗎？說好的「精準疫調」匡列了多少人？誰該來篩檢？是真的不用？

三、現場訊息、媒體資訊、里鄰資訊，改來改去一會兒說可以不在籍篩檢，一會兒又修正說等等再來，現場指揮官真的可以再加油。

田方倫稱，他在現場幫大家維持秩序、酒精清潔、協助解答民眾疑惑，大家都很樂意協助市府的篩檢工作，但是不要再騙了，不夠好就承認，儘快修正和反應。田方倫也感謝，現場所有的里長、志工、工作人員，還有每一位來篩檢的民眾。

身為在地居民，田方倫再次嚴肅的跟柯文哲提醒，北農的經驗、環南的經驗、長照機構的經驗，他希望「虎林專案」是最後一個防疫專案，請柯展現過去一個多月學到的經驗，快速解決人民的問題！