【愛傳媒楊秉儒專欄】對岸在到處找還沒打疫苗的人，用盡各種方式求人民來打疫苗。台灣呢，想打疫苗的人民則是在排隊跑百米搶疫苗殘劑，互相指責誰沒有資格打疫苗，誰能先打，誰不可以先打。

目前全世界約有23.8%的人口至少接種了一劑新冠疫苗。全球已給藥31.6億劑，現在每天給藥3869 萬劑。在低收入國家，只有1%的人至少接受過一劑。那麼，咱們中華民國的疫苗接種覆蓋率是多少呢？

WHO的2021年7月2日資料：新加坡 58.57%、美國 54.31%、中國 43.21% （2021年6月10日）、香港 30.90%、南韓 29.93%、日本 23.92%、台灣 9.37%。

WHO官網上的中國相關資料沒有每日更新，目前最後一次的更新是2021年6月10日，但是依據中國國家衛健委網站7月4日通報，截至2021年7月3日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗12億9603.7萬劑次。

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署截圖。

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