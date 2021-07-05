【愛傳媒黃珊珊專欄】兩天的時間內，我們總共替2783名市場相關工作者完成PCR篩檢，目前已將確診個案全數送至檢疫所和醫院入住，7月2日晚我和12區健康服務中心一起完成所有個案的疫調，並以最快的速度將接觸者及有關聯者進行匡列，分秒必爭！

經過這次的大規模檢測，我們發現現階段篩出的陽性個案中，大部分為無症狀的感染者，我們知道人流對於控管疫情是一項不確定的因素，所以已經陸續替環南、北農市場內的相關人員施打過疫苗，再透過大規模的PCR篩檢，儘量抓出黑數加以管控。

7月4日開始，虎林專案也會開始進行，我們希望利用一天的時間，替周邊各里的居民以及攤商篩檢，找出可能的感染源。

我明白2日一下子爆出這麼多的確診數字，一定會讓市民們感受到錯愕和焦慮，對於這一個月以來配合防疫的攤商、協助檢測的醫護，和每天監控數據的市府團隊而言也無疑是一次衝擊，但是我們正積極的正視問題、解決問題，我們也會和中央、市場自治會互相合作，盡全力讓這次的危機儘早解除，也讓攤商們早日回到市場做生意。

作者為台北市副市長

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