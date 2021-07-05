【愛傳媒蔡詩萍專欄】因為左右開攻，對藍綠，對中共，迭有批評，難免招來各方的回應，很難一一作答，所以一時間，只好保持了沉默。

但我想，如果從一個最根本的角度，我到底是「怎樣看待政治的」，或許能夠一次性的，回應許多朋友（不管是善意或攻擊）的質疑。

我基本上，是民主政治的信徒。凡走過台灣民主路的我這一代，無論當時是否惘然，現在看來，台灣確實是華人社會開創出民主、多元、開放之花朵的花園，藍的批綠，綠的K藍，不爽藍綠的，儘可以左右酸藍酸綠，沒人因此而坐牢，自然也沒人因此而畏懼表態，哪個華人社會可以如此！

有不少為中共體制辯護的人，說我對中國認識不深，其實認識深或不深，跟人是否在大陸待過，待多久，一點關係也沒有。不少人，人在台灣，難道不知道台灣民主的可貴與好處嗎？

但他們卻顯然「不珍惜」台灣的民主，動輒以「統一」做優先認同，所以，在大陸也好，在台灣也罷，對一個制度，一個社會的認識，深刻與否，完全不是「時間多久」的問題，在我看，是「有沒有心」的問題。

我摯愛的政治社會觀察家，寫《論美國的民主》一書的托克維爾，一個法國人，一趟美國之行，卻寫出美國立國以來，最具洞見的深度之作，真的，有心沒心，才是關鍵！

我評論中國政治，從來都盡量分清楚，「治理績效」與「民主法治」之區隔，我認為，這樣才不致於過度謳歌，或過度輕蔑，以至於，失去了觀察評論的準頭。

比方說，我雖經常性的批評中共專制，獨裁，但我不會因此而低估中國治理的能力。

道理很簡單，許多中國人是愛國的，他們與我們台灣人同文同種（當然搞台獨的未必認同），我們能創造台灣經濟奇蹟，中國人為何不能！他們也不笨，改革開放以來，見過世面的大陸人一籮筐，有什麼理由會很差！

此所以，在去年長江大水時，看到一些綠營名嘴，整天唱衰三峽大壩會垮，我就覺得好笑！

中共不民主是一回事，但，它有一堆水利工程高手，有一堆願意為他的國家奉獻心力的專家，這又是另一回事，他們不會刻意建一座禁不起考驗的水壩的！

可是，相對來說，看到大陸建設驚人的朋友，卻又把這當成是中國萬歲的依據，認為民主沒那麼重要，我也很難苟同。當年，希特勒的納粹德國，經濟建設不是一等一嗎？當年，蘇聯，上太空不是搶在美國之先嗎？

治理能力很強，但未必等於這個國家可以持久，如果少了民主政治的種種條件的話！

因為，民主本身有一種調和，自我修復的能量，所以，美國能選出歐巴馬，也能選出川普，更能讓拜登當選！都是民主機制自我平衡的移動。但，中共出一個文革中的毛澤東，就幾乎搞垮中國！

出一個破壞任期制的習近平，黨內竟無人可以阻攔，黨外有異議聲則都被消音了！一個沒有任期制的領導人，等於沒有「問責」的機制，他做到不想做，或不能做為止，未來的接班人，會不有樣學樣嗎？

沒人能保證，每個不想下台的人，都是天縱英明，但他長期在位，會虛構出自以為天縱英明的氛圍，這對國家是何等的危機，與傷害！？

華裔導演趙婷贏得奧斯卡大獎，她說出了離開中國的心情：那是一個說謊的國度。中國人很受傷，但她說的，哪裡有錯呢？

多年前，還在世的政治思想家漢娜・阿倫特就說過了，自古以來，「有政治就存在說謊」，但極權體制，會把「說謊當成一種生活方式」。

不就印證了趙婷導演的生活經驗嗎！為何會這樣？

一黨專制，媒體壟斷，秘密警察監控，中共黨內一人獨尊，想升官的全都要奉承意旨，想發財的也要跟著黨走，久了，奉承久了，就是一個說官話的社會，就是一個陽奉陰違的社會，不說謊，怎麼活下去呢？

台灣經歷過類似的威權統治，那年頭，小孩子的作文都是「反攻大陸，解救苦難同胞」！經歷過這樣歷程的台灣人，跑去大陸，竟然跟著「歌頌黨，歌頌祖國」，我的感受是，他們真的還是眷戀威權，逃避自由，我還能說什麼呢？只能祝福他們！

台灣的政客會不會說謊，當然會。

但重點不在這，而是，他們說的藍謊，說的綠謊，自有媒體，自有反對黨，會批判，會拿著放大鏡檢視，藍綠政客的謊，因而很難持久，很難體制化。

這就是民主的好處！政客仍舊會說謊，但，我們，人民，可以揭穿他，可以讓他活活吞回去！

好了，我回應的夠多了。

我是一個「自由民主體制的信徒」，我也是一個「中華民國台灣派的主張者」，對藍對綠對中共，我的批評觀點都是打從這裡出發的！

作者為知名作家

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