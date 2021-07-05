未成年屁孩派出所外叫囂遭警方速逮壓制 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

未成年屁孩派出所外叫囂遭警方速逮壓制 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

未成年16歲劉女5日凌晨1點騎車載著17歲王女，至新莊福壽街買雞排，中途遇上警方攔查，劉女2人被帶回派出所時，劉女的5位未成年男性友人竟在派出所外叫囂、鳴按喇叭後逃竄，6名警力不到5分鐘時間屁孩們壓制，警方表示，訊後依刑法妨害公務、未成年無照騎車開罰，至少2.3萬罰款。

據了解，沒戴安全帽的16歲劉女，5日凌晨1點騎車載著17歲的王女，從三重騎往新莊福壽街買雞排，在新莊福樂及福壽街口遇到員警攔查。員警將2人帶回派出所開罰，同時製做勸導單，準備叫家長來帶回。

沒想到，此時卻有3輛機車，遮掩車牌外，還騎到派出所外還故意鳴按喇叭叫囂，同時還口出三字經挑釁，值班員警聽聞外頭聲響，立刻呼叫備勤及巡邏同仁追趕出去，2輛機車見警動作迅速，也分頭逃竄。

6名警力快速追出，分頭追捕，不到一分鐘，就在300公尺外的化成路加油站附近，將2輛屁孩機車攔下，帶回3名未成年屁孩，另外2名少年則是趁亂逃逸。

警方調查，未成年屁孩分別是16歲黃姓、14歲林姓及15歲蘇姓少年，因三更半夜無聊把口罩遮住車牌，共騎機車夜遊，深夜接到女性友人求助電話，想要來個英雄救美，沒想到反而自己也被逮進派出所，見面後更顯尷尬。

警方表示，經聯繫，逃逸的2名少年已回到派出所報到，這5名挑釁派出所的屁孩，不但吃上刑法妨害公務罪名，同時，三輛車包含「未成年無照騎車、遮掩車牌、未戴安全帽、逆向騎乘」，這幾張罰單加起來，至少得付出2.3萬罰款。