台股7月2日全體上市公司總市值為54兆1921.54億元，較前周五（6月25日）總市值增加6469.52億元，周增幅為1.21％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：塑化原物料股、PCB股、鋼鐵股、航運貨櫃及散裝股等，看本周台股指數區間為17400～18000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

一、歐美經濟解封借風油價連5週上漲，美國勞動市場復甦，聘僱人數增加反應出經濟強勁成長；第3季進入北半球夏季出遊燃料需求暴增，原油需求強勁成長，OPEC+增產而油價仍創波段新高。

二、美國科技股指數創新高，6月中旬聯準會議後，全球科技股重現漲勢，加上臉書市值突破1兆美元、ARK、特斯拉等股價強勢反彈，加上蘋果新機進入供應鏈拉貨階段，台灣科技股也有機會反應旺季效應。

三、本土資金持續湧入股市，指數突破前波高點後開始震盪，但內資對投資台股信心度提升，大多數認為避開權值股與弱勢股，都有機會受惠資金行情效應。