今年3月因卡住蘇伊士運河（Suez Canal）而轟動全球的長賜輪（Ever Given），其船東和保險公司周日表示，已經就賠償爭端達成正式的和解協議，該運河管理局亦表示將於7月7日讓這艘超級貨櫃船駛離。

由於賠償爭議喬不攏，蘇伊士運河管理局（SCA）自3月29日長賜輪脫淺之後，就扣住了這艘巨輪和其船員。由日本船東所有的長賜輪疑受到強風影響而偏離航道，並在該運河擱淺長達6天之久，導致全球貿易受到嚴重阻礙。

代表長賜輪日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）和其保險公司的Stann Marine董事Faz Peermohamed發布聲明表示，將做好該船放行的準備工作，並將於適當時候在該運河管理局位於伊斯梅利亞（Ismailia）的總部正式宣告達成協議。

蘇伊士運河管理局表示，將於周三舉行儀式簽署該和解協議，與會者將能看到這艘船駛離。

Stann Marine未沒有提供該和解協議的相關細節。

蘇伊士運河管理局主席Osama Rabie則表示，作為和解協議的一部分，蘇伊士運河將收到一艘拖力約為75公噸的拖船，但未提供任何其他細節。

周日他在接受媒體訪問時表示：「我們完全維護了當局的權利，維護了我們與該公司的關係，以及與日本的政治關係」。

Rabie並表示，儘管發生長賜輪事故，但運河在2021年前6個月的營收為30億美元，仍比去年同期成長8.8%。

正榮汽船與其保險公司上個月表示，原則上已經與蘇伊士運河管理局達成協議。

該運河管理局原先要求賠償9.16億美元，以彌補長賜輪的脫困費用，以及該運河的聲譽和營收損失，但之後公開宣布將賠償金額調降至5.5億美元。