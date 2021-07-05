美國6月非農就業激增85萬人，遠超出經濟學家預測，再度印證其就業市場正加速成長，但細究這份就業報告會發現這個全球最大經濟體的就業其實尚未完全復原，除了勞動力的供需失衡之外，整體復甦情況也並不均衡。此外，投資人雖為美國就業的強勁復甦歡呼，但也擔心這將促使聯準會提前扣下板機，因此後續發布的經濟數據，以及該央行接下來的動作都將更加牽動市場。

6月就業意外強勁 標普連7日創新高

美國勞工部上周五（2日）公布，6月非農就業人口增加85萬人，遠超出經濟學家預估的新增70.6萬人，也遠高於4月和5月經修正後之分別增加26.9萬與58.3萬人。6月的就業數據創下2020年8月以來最強勁的就業增長，當時美國新增160萬個非農就業人口。

根據6月非農就業報告，其休閒餐旅業、零售業與政府部門的就業增長最為強勁，其中又以疫情期間受創最深的休閒餐旅業就業人口增加最多，單月新增34.3萬人，其中一半以上都在餐廳和酒吧。

上周四公布的上周（截至6月26日）初次請領失業救濟金人數經季調後較前一周減少5.1萬人，至36.4萬人，少於市場預估的38.8萬人，並創下2020年3月疫情爆發以來的新低記錄。

全球職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas公布，6月美國雇主公布的裁員人數減少16.7%，至20,476人，創下2000年6月以來的21年新低。與2020年同期相比，裁員人數更暴跌88%。

一連串的數據顯示美國就業市場正在加速復甦，受此激勵，周五美股三大指數同步創下歷史收盤新高，道瓊工業指數收漲152.82點或0.44%，為34,786.35點。

標普500指數收漲0.75%，報4,352.34點，為連續第7個交易日改寫歷史高點，創下1997年6月以來維持最長的記錄。

那斯達克指數收漲0.81%，為14,639.33點。

意外強勁的就業數據固然強化投資人對美國經濟前景的信心，但就業市場其實尚未完全復原的事實，也讓投資人認為這只是勞動力短缺開始緩解的初步跡象，並不足以促使聯準會提前收緊貨幣政策，美國10年期指標公債殖利率跌至1.431%，亦為美股帶來提振。

富國銀行財富投資管理公司（Wells Fargo Wealth & investment Management）投資長Darrell Cronk表示，就業增長意外強勁，但還不到會讓人擔心聯準會恐被迫更快採取行動的程度。

安本標準投資管理首席經濟學家James McCann表示，6月就業報告雖然反映美國勞動力市場大幅好轉，但這早在聯準會的預料之中，不致於會改變該央行的看法。

上周道瓊指數收漲1.0%，標普500指數周線漲1.7%，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.9%。