美國就業市場的矛盾現象

經濟學家表示，6月的數據代表就業處於一個成長的良好基礎上，但仍有許多需要擔憂的地方。

事實上，美國的勞動力市場距離回復到正常水準仍然遙遠，與2020年2月相比，美國仍然消失了680萬個工作。6月就業報告指出，有620萬人稱雇主受到這場大流行病影響，所以他們根本沒有工作或工作減少。

6月的就業報告正訴說著一個美國、兩個就業市場的故事。

美國6月非農就業人口激增85萬人，但6月失業率為5.9%，較5月的5.8%升高，而非經濟學家預估的下滑至5.7%。

雖然勞動參與率維持在61.6%不變，但仍遠低於疫前的63.3%。25至54歲青壯人口的勞動參與率從5月的81.3%升高至81.7%，但仍低於2020年2月的82.9%。

6月自願離職另謀工作的人數增加16.4萬人，達到 94.2萬人，創下2016年11月來新高。這個似乎有違常理的現象，實際上可能顯示勞工自主權的提升。在疫情高峰期間幾乎沒有其他選擇的人，現在或許正在重新考慮他們的職場，且勞工現在可能花更多時間決定是否接受工作。

一般而言，自願離職者將喪失請領失業給付的資格，但美國政府為了緩解新冠疫情衝擊所實施的各種福利措施和特例改變了這個遊戲規則。這或許是美國就業市場失衡的原因之一。在經濟解封之後，美國雇主正努力吸引和留住員工，但許多人尚未準備好重返工作崗位，使就業市場出現空前的供需失衡現象。

根據供應管理協會（ISM）上周四發布的製造業活動調查報告，美國6月製造業就業分項指數跌至49.9，為7個月以來的首度陷入萎縮。ISM經濟學家Timothy Fiore表示，相當多人回報工資的變動導致員工流失。Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros則表示，企業似乎正在砸錢從其他公司挖角。最新數據顯示，由於企業提高工資以留住員工，6月平均時薪增加10美分，為30.40美元，儘管增幅略較前兩個月放緩。薪資上揚也加深通膨升高的疑慮。許多地方政府、尤其是共和黨執政的州，將重返就業意願低落歸咎於聯邦政府加發的失業救濟金，並宣布將提前終止相關福利，但目前影響似乎不大。這項聯邦措施原訂於9月初到期，但已有26個州決定提前於7月底終止。經濟學人智庫全球經濟學家Cailin Birch表示，一旦50個州在9月該措施到期時全部取消福利，就會產生明顯的影響，但我們認為未來幾個月的經濟成長、新冠疫苗接種取得更多進展，以及9月學生重返校園上課，才是今年秋季推動勞動參與率更強勁增長的主要因素。