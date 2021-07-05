台北酒吧「榕 RON」有兩家店，一家位於士林捷運站附近的老屋，坐在微涼的街頭，可以喝到他們自創以及經典的調酒。而位於信義區基隆路上的「榕 RON XINYI」2017年才開業，延續士林店的老屋概念，一些復古的元素或家具或變成裝飾，加上紅磚牆，有種在厝裡喝酒聊是非的感覺，在這裡可以看到老舊的窗框、老撥號電話、電風扇，懷舊又復古。「榕 RON XINYI」昏黃紅色調的燈光帶出老屋的時光感，走進這裡彷彿通過時光隧道，來場神農與獨立樂團在台灣在地發揚光大的圓舞曲，保證讓你滿意。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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菜單共兩本，一本就是一般菜單而另一本為調酒單。酒單以「榕民綱目」為標題，打造一種介紹中藥材的感覺，融入中華傳統中醫頓食材分成寒性、溫性、熱性，這裡的酒單也有依據使用材料做出分類。 「榕 RON XINYI」酒單主打台灣在地特調高粱與台灣在地生產利口酒（Liquors）的組合，有許多特色酒類，其中以高粱為基酒的琴湯尼著實讓人驚艷。有許多種高粱選擇，像是金桔、烏龍茶、茉莉花口味等，打造全新在地調酒，徹底翻轉你從前對高粱的老舊想法，原來高粱也能喝得很時尚。

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熱愛台灣獨立樂團的榕，全數使用台灣在地酒款來調製雞尾酒，並且以獨立樂團的歌曲來命名酒品，從概念到創作彰顯獨創性，特別吸引許多樂迷前來聽歌小酌。酒單上的基酒，翻開這裡的酒單，就會發現單是選酒的過程也是很好玩。因為每一杯Cocktail都是以台灣的獨立樂團、又或是歌名來命名的，例如，「山海」、「玉仔的心」，又或是「那我懂你的意思了」事實上榕非常支持台灣的獨立音樂團體，2018年11月他們就於松山文創園區舉辦一場「榕樂季」，而每周五及六，酒吧都會有DJ駐場也時不時會有小型專場表演。

最近新推出的本草綱目番外篇，單張的酒單也讓人看了覺得趣味滿滿。上面還很貼心的標示的酒精的濃烈程度還有口感。例如，「鐵觀音」茶色澤烏潤、沉重似鐵。適中的酸甜口味，搭配喝了還能沉著應對的酒精濃度在茶湯中加入碳酸氣泡，讓你在原本傳統茶道中找到微醺的樂趣。「洛神花」微甜微酸，濃度低。帶有鳳梨與咖啡的口味，像是深夜的甜點嚐過後讓洛神放鬆伴你入眠。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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其他常態性酒單都以獨立樂團的歌曲命名，而且都有個核心的主題。例如，「玉仔的心」﻿ 以琴酒、玉蘭花、蘋果、白香艾酒調配﻿，靈感來自獨立創作歌手鄭宜農，為電視劇寫下的片尾曲。﻿這杯調酒使用了自製玉蘭花tincture，玉蘭花香，聞起來濃郁但喝起來清香，每當喝下這杯調酒，總會想起這，玉蘭花阿姨不畏風雨、烈陽的曝曬，每當紅燈時，穿梭在大馬路車陣當中，一車一車的敲著窗戶，詢問駕駛要不要買一串玉蘭花，我們習以為常的台灣日常的景色。﻿

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如果是不喝酒的朋友，這邊的無酒精飲料選項也是超級豐富。除了一般咖啡廳會看到的茶、咖啡、奶茶類，還有店家自製的醋飲，在夏天時分十分酸甜開胃，如果開胃了這邊了餐食選擇也是超級豐富。個是簡餐或是下酒菜都在水準之上，而且也都如調酒一樣深具巧思！值得一提的是，「榕 RON XINYI」中午就開店，想來這邊享受慵懶午後也是不錯的選擇。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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