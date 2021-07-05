面對今年NBA總冠軍賽將於7日正式開打，太陽總教練蒙提威廉斯5日受訪表示，不管公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波能否傷癒歸隊，太陽會按照字母哥出場做出準備，同時他也沒有打算阻止太陽後衛戴文布克代表美國隊打今年東京奧運。

其實太陽在本季例行賽兩度遭遇公鹿全都取勝，只是都贏得相當驚險，不僅兩戰都只贏了公鹿1分，其中1場還打到延長加賽，證明兩隊實力確實在伯仲之間，所以東區冠軍賽G4左膝過度伸展的阿提托康波能否上場，將居相當關鍵的因素。

蒙提威廉斯強調，儘管當前按照阿提托康波上場做出準備，太陽也會擁有他不能打的備案，畢竟最後兩場東區冠軍賽，公鹿就在字母哥缺陣劣勢下贏球，「我有注意到公鹿最近不斷衝擊內線，造成哈勒戴與布魯克羅培茲都有更多的得分。」

如果今年總冠軍賽打到第7戰，比賽時間將在23日，剛好跟東京奧運開幕日撞期，蒙提威廉斯卻不想阻止戴文布克打奧運，「我還沒跟布克聊過這件事情，但我知道他很喜歡打球，而且我找不出任何理由不讓他去打奧運。」公鹿的米德頓與哈勒戴也將碰上同樣問題。