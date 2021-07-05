蜂編又來吃吃喝喝拉！那麼多美食餐廳可以外帶，真的眼花撩亂，想了又想還是決定把比較有趣的分類分出來，像是這種美味的高級壽司，真的不是平常的時候可以像這樣隨便吃到，就在這個到底該不該解封3級的時候，感覺還是可以再繼續一陣子，讓美食可以輕易吃到，今天推給大家浮誇等級的「豪華壽司餐盒」不論是海膽盒、厚切生魚片或是澎湃的散壽司，未免太狂了！

店家詳細資訊：鮨七海 Sushi Nanami by Masa Ishibashi

隱身在信義區巷弄內的高級壽司店「鮨七海」不僅獲得米其林指南推薦，主廚更是有超過15幾年的壽司料理經驗，光聽頭銜就知道是一家不好預約的名店，防疫期間推出限定的外帶餐盒，採前一天電話預約制，分為散壽司細卷便當、太卷便當，以及最新的握壽司便當，每一款都是超澎湃的份量。

時間：12：00～18：30

地址：台北市信義區仁愛路四段452巷6號

價格：散壽司細卷便當2500元、太捲便當2000元

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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店家詳細資訊：鮨 成真

主打無菜單料理的「鮨 成真」因應疫情也推出多款在家也能享用的壽司餐盒，像是這款如同壽司珠寶盒的極上散壽司，鋪上滿滿的海膽、鮭魚卵和特選妤料，除了吸睛外，一咬下去滿口爆汁的鹹香鮭魚卵，搭配上底下酸香的醋飯，整體恰到好處。同時還推出特上鰻魚飯、特選刺身，以及每日限量５份的極上握壽司餐，到底多厲害才能被稱為珠寶盒呢！

時間：12：00～15：00、17：00～20：00

地址：台北市中山區雙城街19巷11號

價格：極上散壽司1000元、特上鰻魚飯1200元、極上握壽司餐1800元

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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店家詳細資訊：Adachi 足立

(圖／BEEMEN蜂報提供)

常常眾星雲集，也是政商名媛的口袋品名單的「Adachi 足立」在網路上流傳著最難訂位、台北最貴的封號，提供無菜單的日本料理，食材的選擇及處理都是相當講究。現在趁著疫情期間，也能吃到最難訂的外帶便當了，高檔的黑鮪中卷雙味包含赤身、中腹中卷，以及蔥鮪腹中卷，每一卷都塞滿了新鮮的食材，口感層次相當豐富。

時間：營業時間可能有所變動

地址：台北市信義區莊敬路239巷12號

價格：時價

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店家詳細資訊：鮨 岡心

隱身在東區巷弄內的日本料理店「鮨 岡心」主打嚴選日本當季食材料理，在這防疫期間也暖心的推出多款外帶壽司餐，像是看起來就五彩繽紛的極上刺身盛合，擺上滿滿的本鮪大腹肉、中腹肉、當季白身魚和生食干貝，一盒澎湃超滿足，還有鋪滿鮪魚刺身的鉄火丼、超高人氣的經典散壽司，還有特製辣魚醬等許多光是用眼睛看就覺得新鮮美味的料理，實在讓人垂涎三尺。

時間：12：00～17：00

地址：台北市大安區大安路一段31巷21號

價格：極上刺身盛合1800元、岡心暴力鉄火丼800元、岡心經典散寿司1320元、特選握寿司十貫1500元

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店家詳細資訊：余韻日本料理

有著視覺和味覺共同饗宴的「余韻日本料理」以當季的食材與獨特的料理手法，做出一道道令人驚奇的料理，疫情期間也推出了多達18款的外帶品項，而且蜂編看粉專還有不定時新增菜單，貼心店家將美食分成生、熟食兩類，生食最吸睛的莫過於色彩繽紛的「龍蝦蟹肉散壽司」、「雲丹雙色蓋飯」熟食類也有「雙鰻蒲燒丼」和「星鰻天婦羅丼」等，讓各有喜好的個人都能享受到完美日料。

時間：中午餐點10：30前預訂、晚餐餐點16：30前預訂

地址：台北市大安區復興南路二段125巷22號

價格：龍蝦蟹肉散壽司2500元、雲丹雙色蓋飯1880元、雙鰻蒲燒丼1380元、雙鰻蒲燒丼880元

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店家詳細資訊：真真庵 壽司割烹

會依照時節變換食材的「真真庵 壽司割烹」主打無菜單的料理模式，在這疫情期間也推出6款豪華便當，不論是食材新鮮度或是份量，讓喜歡的客人可以認均挑選，像是豪華特選生魚丼飯，可以吃得到北海道干貝、馬糞海膽、鮭魚卵、黑鮪魚赤身等超過 10 款好料，還有烏魚子控必點的溏心烏魚子釜飯，鋪滿鹹香彈牙的烏魚子、爆汁鮭魚卵，一口咬下層次感豐富，新鮮到貨都吃得出來，特選散壽司根本就是特選生魚丼飯的懶人吃法。

時間：中午餐點10：30前預訂、晚餐餐點18：00前預訂

地址：台北市松山區南京東路三段303巷7弄5號

價格：豪華特選生魚丼飯980元、溏心烏魚子釜飯980元、豪華黑鮪魚海膽卷980元、鰻魚鮑魚飯880元、烤日本鰤魚魚鬆飯580元

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)