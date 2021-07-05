前陣子在台灣討論度超高的體育競技實境節目第二季《全明星運動會》大家看了嗎？

不只紅、藍隊的明星選手受到關注，就連隊經理也成為網友熱議的對象，照片中這一位有著甜美笑容的正妹，就是擁有逾 59 萬人追蹤的藍隊經理「孟潔」啦！

長相甜美又擁有姣好身材的她，最近在網路上 PO 出一系列「運動裝」照片，只見她小露事業線和北半球，緊身褲也襯托出勻稱的臀部、美腿曲線，並發文寫下：「你以為我在家沒在運動嗎？當然有~~~~~

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動嘴巴🐷」

照片一曝光，果然立刻吸引超過 1.5 萬人按讚，網友們也紛紛回覆：「妳動嘴，我動心」、「女神身材真的好好」、「這組電力太強了」、「陽光的反射加上這套運動裝超美超性感」......

身高 165 公分、體重 48 公斤，笑容深具療癒力的孟潔，曾被網友封為「空靈系系主任」，雖然身形纖瘦，但「胸器」卻不容小覷，儘管總是流露鄰家女孩般的清純氣息，卻也不時會小露性感，大方分享「深溝辣照」造福粉絲呢！

事實上，孟潔大學時念的就是舞蹈系，早在 3 年多前就選上 LamiGirls，只不過當時因有工作在身才未能加入，雖然過程有點遺憾，但她也在正式成為「樂天女孩」後，馬上就靠著超高顏值受到關注，人氣扶搖直上！

但不得不說，只看臉蛋還真看不出來，擁有娃娃臉長相的她今年已經 30 歲了啊！就算她宣稱自己還是大學生，根本也不會有人懷疑吧？！

最後，就送上孟潔的美圖連發，各位孟潔老公們就盡情欣賞吧！

(本文由 JKF 提供)