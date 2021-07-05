美股四大指數齊漲，台股加權指數5日開在17780.83點，大盤由鋼鐵人領漲，航運股、面板、記憶體及電動車零組件概念股亦齊步向上，帶動台股早盤一度衝上17876.90點，再創歷史新高。

美國6月非農就業新增85萬人，優於預期的69.5萬人，美股四大指數多創歷史新高，漲幅介於0.44％至0.81％，台積電ADR上漲0.41％，台指期夜盤上漲0.51％。

元富投顧指出，台股17399月線關卡，成多空重要關卡，目前站穩中，原則上可擇強布局，強勢股操作為原則。

現階段選股，優先選擇第二季財報佳或下半年進入旺季股，操作觀念「型態突破買進或強股拉回買近」方式，包括晶豪科、尼克森最具指標。

另外，傳產部分，貨櫃航運、散裝航運和鋼鐵最具指標，包括萬海、台驊、台航、新光鋼、燁輝是觀察重點。

元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔震盪整理，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔大震盪機會大。

台股最重要的護國神山，台積電近期橫向整理，讓指數穩在史高附近，未來量能變化，將是本波觀察重點。新台幣和美元中期走勢，將是多空最大變數。