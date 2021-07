來自京都的混種搖滾樂團「the engy」唱出平凡日子,入籍主流廠牌後首張全新專輯《On weekdays》終於發行!

以描寫手忙腳亂的24小時平凡日子,所構成的這張概念專輯《On weekdays》,收錄了日劇《東京LINE情故事》主題曲〈Driver〉、今年推出的兩張數位單曲〈Sleeping on the bedroom floor〉、〈Words on the paper〉,和日前搶先公開的專輯新歌〈Funny ghost〉等共15首歌曲,在細緻流暢的音色包裹下,演繹出自然搖擺的絕佳韻味。

the engy《On weekdays》封面設計藉光影明暗表現日月圓缺。(風雲唱片提供)

專輯封面請來曾合作過《Sleeping on the bedroom floor》單曲封面的新銳藝術家「Kaworu Nakano」,為這次的新專輯繪製設計,畫作藉由光影明暗的表現和日月圓缺,呼應了度過一天24小時的專輯概念,也讓整張作品更臻完美。

〈Funny ghost〉Lyric Video:

https://www.youtube.com/watch?v=2gd1h2qKmdg