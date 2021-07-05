來自京都的混種搖滾樂團「the engy」唱出平凡日子，入籍主流廠牌後首張全新專輯《On weekdays》終於發行！

以描寫手忙腳亂的24小時平凡日子，所構成的這張概念專輯《On weekdays》，收錄了日劇《東京LINE情故事》主題曲〈Driver〉、今年推出的兩張數位單曲〈Sleeping on the bedroom floor〉、〈Words on the paper〉，和日前搶先公開的專輯新歌〈Funny ghost〉等共15首歌曲，在細緻流暢的音色包裹下，演繹出自然搖擺的絕佳韻味。

the engy《On weekdays》封面設計藉光影明暗表現日月圓缺。（風雲唱片提供）

專輯封面請來曾合作過《Sleeping on the bedroom floor》單曲封面的新銳藝術家「Kaworu Nakano」，為這次的新專輯繪製設計，畫作藉由光影明暗的表現和日月圓缺，呼應了度過一天24小時的專輯概念，也讓整張作品更臻完美。

〈Funny ghost〉Lyric Video：

https://www.youtube.com/watch?v=2gd1h2qKmdg