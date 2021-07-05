【旅奇傳媒/編譯-張子凌】被CNN評選為2021全球必訪戶外藝術展的「御船山樂園teamLab神居住之森」，是由國際享負盛名的數位藝術團隊teamLab所打造的大自然光影藝術展。疫情前的2018年曾吸引超過14萬名遊客擠爆朝聖，2021年邁向第7個年頭，7月16日至11月7日將於武雄指標性景點「御船山樂園」展出20件以上的藝術作品，藉由數位技術將自然環境藝術化，帶給遊客沉浸式的互動體驗。

除了重現超人氣經典展區外，亦與Volvo Car Japan攜手將實體汽車直接搬到現場，設立全新的藝術空間。此外，更與連續兩年獲得日本米其林級桑拿設施排行榜冠軍的「御船山樂園飯店 羅漢大浴場」合作推出限量套票，讓大家看展之餘，也能放鬆紓壓桑一下～想感受不一般的夏秋風情嗎？解封後不如安排一場遠離都市塵囂的佐賀之旅吧！

▌即使N訪也不膩的經典光影作品

好的作品就是值得不停回味、百看不膩！teamLab在50公頃大的園區中，利用光影科技，將經過漫長歲月造就而成的森林、洞窟、巨石等，披上令人為之一亮的繽紛色彩，期盼遊客能在黑夜中盡情探索生命的延續性。

不只有經常出現在宣傳海報上的代表性作品「錦鲤舟楫共舞所描繪之水面圖」能讓遊客在池畔觀賞魚群游動軌跡所創造出的彩虹光影秀，還有能將自身創意加進藝術作品的「塗鴉自然 在廢棄的公共浴場裡生活的生物們 紅色名錄」等，宛如置身在魔法世界的奇幻空間，絕對能讓大人小孩都玩得超盡興！

▲能將遊客創意注入作品的「塗鴉自然 在廢棄的公共浴場裡生活的生物們 紅色名錄」。(圖 元氣佐賀／提供)

▌文青必看！全新展區 teamLab x VOLVO 藝術空間

teamLab團隊2021年全新數位藝術作品《生命即生命力的展現 II》與衝出廢墟牆面的VOLVO XC40汽車合成一體的藝術空間。廢墟建築象徵著經年累月的大自然與人類行為的隔閡，透過當代汽車衝破舊有的廢墟牆面，使內部空間與世界重新相連，時間的流動得以再續，創造出各種時空交錯、重疊的空間。相當適合文藝愛好者來此陶冶心靈！

(圖 元氣佐賀／提供)

▌夢幻光影互動展 x 桑拿美人湯 兩個願望一次滿足！

都來到武雄了，當然不能錯過泡溫泉！此次與御船山樂園飯店聯手推出的套票方案，讓不是飯店住客的遊客也可以有效利用看展前、看展後的時間，體驗連續兩年蟬聯日本米其林級桑拿設施排行榜冠軍的羅漢大浴場，好好享受被譽為美人湯的武雄溫泉。

只要事先在官網上預約「純泡湯不住宿 神居住之森藝術祭方案」，就能用相當於台幣1240元（4850日圓）的價格，享受藝術展兼泡湯的樂趣，還能在飯店大廳的EN TEA House應燈樓，一邊觀賞藝術品、一邊享用免費飲品喔！

▲親近山林的露天溫泉。 (圖 元氣佐賀／提供)

◎2021年teamLab神居住之森情報通通在「元氣佐賀」

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