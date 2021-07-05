去（2020）年遭媒體踢爆將洗屍水直接排入溪中的新竹縣竹東鎮6家非法殯葬業者，遭到縣府開罰30萬到40萬元、給予3年改善期，期間不得經營殯葬業務，未料業者並無改善，今(2021）年初起又開始偷偷私下營業，連官員、地方民代質疑，事發至今10個月，縣府都未積極取締，甚至未勒令停業，怒控有包庇及護航之嫌。

根據《鏡週刊》報導，有地方民代指出，去年引發下游70萬居民恐慌的新竹縣6家違法殯葬業者，爭議發生至今已10個月，事業依舊屹立不搖，不僅在國有地、河川地、工業用地搭設鐵皮屋，掛上禮儀會館招牌後對外營業，違法營業超過20年，其中一家負責人還是當地議員。

該地方民代認為，縣府一直未積極取締這6家非法殯葬業者，始終未勒令停業，不排除有包庇、護航之嫌。更扯的是，疫情爆發後，據悉新竹縣殯葬業亂象叢生，像是有業者聯繫不上負責官員，直接把確診者遺體丟包殯儀館門口，導致遺體在車上悶了12小時才火化；還有殯葬業者致電衛生局24小時防疫專線，但電話另一頭竟說「不知如何處理」、「你希望我現在把長官叫起床處理嗎？」讓業者無所適從。

面對種種離譜事件，民代擔心有確診者遺體在不知情下，直接交由這些非法業者處理後事，如沒有專業設備，染病毒的洗屍水就這樣排入溪中，後果簡直不堪設想。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。