除了就業市場供需失衡之外，就業復甦也並不均衡。雖然在疫情期間所有勞工都不好過，但低收入和非白人勞動人口的處境尤其艱難，到現在這仍反映在人口群體的失業率中。

非農就業報告指出，6月亞裔失業率從5月的5.5%升高至5.8%，雖然低於整體失業率，卻是所有族裔中最大的增幅。西班牙裔和非裔人口失業率均升高0.1個百分點，分別達到7.4%和9.2%，遠遠超出整體失業率。白人失業率從5月的5.1%升高至5.2%。

自這場大流行病重創美國就業以來，美國主要產業的就業都尚未回復到經濟衰退前的水準。周五公布的就業報告指出，10個主要的非政府部門總就業率達到2020年2月水準的87%～99%，即使是那些較不受疫情影響的產業也尚未完全收復失地。

勞工部長 Marty Walsh表示，我們的經濟正處於過渡期，整體要達到疫前的數字還需要幾個月的時間。

報告指出6月新增就業最多的是休閒餐旅業，但即使如此，該產業的就業人數也僅恢復到疫前的87.1%左右。相較之下，因為許多人都可以居家辦公，金融業是受到這場大流行病影響最小的產業之一，而其就業幾乎已經完全恢復，達到危機前的99.2%，但這個就業水準已經3個月沒有變動。

營造建築業的就業人數達到疫前的96.9%，但同樣自冬季結束以來都不見進一步改善。事實上，在其傳統的招聘旺季期間，營建業的就業人數已經連續三個月減少，官員表示這可能與建材短缺有關。

總體而言，截至6月美國沒有一個主要產業的就業已經超過2020年2月其經濟被視為全速運轉時的水準。經濟學家表示，如果就業長期低於疫前水準，那麼在疫情期間無論是因為政府援助、還是因為無處花錢多積累下來的儲蓄用盡後，消費力道就會受到拖累。

市場將密切關注聯準會動向

整體強勁的就業數據讓擔心央行可能提前收緊政策的投資人，將更加關注後續發布的經濟數據，以及聯準會之後的發言和舉措。貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，周五的報告應該會促使聯準會在8月會議上，更加聚焦於減少經濟支持的議題。

聯準會在6月中旬的政策會議上，將今年的整體PCE（個人消費支出）通膨預測調升至3.4%，比3月份的預測高出整整一個百分點，但會後聲明仍然表示通膨壓力是「暫時的」（transitory）。此外，「點陣圖」（dot-plot）顯示央行決策官員預期最快在2023年可能升息兩次，調幅各為25基點，這個時間點比3月預期的「至少要到2024年才會升息」提前了一年。

當時美國央行並未表明何時開始削減其激進的購債計畫，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上坦承決策官員確實曾在會議上討論這個議題。

6月下旬鮑爾在眾院小組委員接受質詢時表示，聯準會「不會先發制人」地調升利率，央行將促進就業市場「廣泛且全面」復甦，不會僅基於通膨即將到來的擔憂而過快升息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周五表示，央行也許能在今年底開始「一點點」地減少對美國經濟非比尋常的支持。她在接受媒體訪問時表示：「經濟確實發展良好。今年晚些時候或明年初考慮縮減資產購買是合適的時機，當然，這個時間點一直都在變化，但我真的認為經濟將開始越來越能自行運轉，這表示我們可以撤回一點我們的寬鬆政策，但當然，不是大部分」。

某些聯準會決策官員主張應盡快開始縮減量化寬鬆（QE）措施，為明年就需要開始升息的可能性預留空間。但戴利顯然沒這麼著急，她表示：「我們還未接近充分就業的目標，未來我們仍有可能無法實現通膨目標、我們的價格穩定目標，儘管通膨數據暫時升高，而這些是我非常嚴格堅守的事」。