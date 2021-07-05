40歲如花（林雅惠）2003年在節目《綜藝最愛憲》單元「一見你就笑」以誇張妝容和絲襪套頭扮醜爆紅，成為各大節目爭相邀請的對象，2007年因合約糾紛黯然離開演藝圈。事隔14年，如花重新登上螢光幕，明顯看出消瘦許多，一改昔日搞笑女星的形象。

神隱多年的如花，最近被發現懷抱著星夢，擔任富立衛星電視台節目主持人，本月2日播出的內容中，她與28歲「凍憨歌王」高佳群一搭一唱笑料百出，甚至還拿起麥克風一連唱了《尚水的伴》、《絕情路》、《窗外》、《思念你的風若起》和《風鈴聲》五首歌。

如花近日重返螢光幕。（圖／YouTube）

高佳群｛尚水的伴&絕情路&窗外&思念你的風若起&風鈴聲｝#富立衛星電視台#1100702

畫面中，如花綁著ALL BACK高馬尾，露出乾淨的臉龐，身穿黑色紅花服飾，整個人明顯瘦一大圈，變得更加神采奕奕，她拿著有線麥克風高歌，雖然五音不全，仍澆熄不了熱愛音樂的心，非常投入在美妙的旋律中。

如花在臉書粉專透露，她在一個半月前加入富立衛星電視台，還累到得了雙側眼急性結膜炎，忍不住嚷嚷：「前陣子因用眼過度，加上南部工作壓力大，失眠……等造成身體不適，希望疫情趕快過去，恢復正常的生活！」吸引將近60位粉絲留言關心，她也一一親民回覆：「最近被操到快瘋了，眼睛在抗議哦！感謝好友們的關心及支持，我會趕快讓自己好起來，才能應付後面的人、事、物，感恩啊！」

事實上，如花2年前在節目《麻辣天后傳》坦言，離開演藝圈那段日子，轉接各大秀場主持活動，景氣好的時候「20幾場大概有50萬以上」，當主持人利菁詢問願意再用絲襪套頭回到演藝圈嗎？如花馬上打槍，表示自己已轉型，不願意再用過去的形象上通告。