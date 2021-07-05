目前，對抗新冠病毒最好的方式之一，無疑是接種疫苗。不過，對亞洲而言，因為缺少疫苗導致接種率嚴重脫隊。以最早發現Delta病毒的印度來說，疫歿數已超過40萬大關，現在這種Delta病毒又進化成Delta Plus新變種病毒株，醫療專家憂心，不僅印度，全亞洲地區應該都該做好防禦措施，因為新變種Delta病毒攻擊力會更強且更猛。

世界衛生組織（WHO）提出警訊，目前世界正面臨危險時期，因為這種傳播力更強的新變種Delta病毒，將會把全球搞得是人仰馬翻。自從6月中旬，在印度首次發現Delta的新變種病毒株之後，迄今，陸續至少已在98個國家內，傳出有這種新病例入侵，並快速躍身為主要感染源。亞洲各國無不相繼採取應對措施，避免受害更嚴重，以下是7個該區重災戶現況。

先從確診人數全亞洲最多，全球第2的印度講起。最新統計，印度共有3050萬人感染到新冠病毒，且已超過40萬人因此死亡。至於染疫尚未治癒的人數尚有48.5萬餘人，所幸2,960萬人已康復。至於全印度新冠治癒率已提升至96.97%，每周採陽率仍低於5%，且已有超過3.5億劑疫苗覆蓋率。

另外，土耳其已打了約5120萬劑新冠疫苗，完全施打人數為1550萬，故完全接種率逼近2成。因擔心Delta的變種病毒強大感染力，土耳其最近禁止放行從孟加拉、巴西、南非、印度、尼泊爾與斯里蘭卡等國的入境者。

位於西亞的伊朗，因國境南部部分地區已有新病例傳出，現今正擔心第5波新冠疫情興起。根據統計，伊朗現有超過320萬新冠病例，約8.5萬人疫歿。同時，有大概25萬是染疫但未治癒的，且超過290萬人已經康復。迄今，伊朗8300萬人口中，已接種約572萬劑新冠疫苗。

而人口數與國土面積都居東南亞之冠，且疫情嚴重性居亞洲第4位的印尼，由於新變種Delta病毒肆虐，當地政府已宣布再度封城，目前看來至少要到20日才可解封。以染疫與疫歿數量來說，印尼分別有225萬與6萬，且接種率約僅5%，故印尼也是疫情重災區之一。

人口數有1億的菲律賓，當地政府指出，目前尚未發現Delta新變種病毒株入侵，但已有1.43萬人確診，其中約2.5萬死亡。另外，菲律賓全國染疫未治癒的人超過5.5萬，所幸治好1.34餘萬民眾，康復率約94%。迄今，菲國已接種1070萬劑新冠疫苗，同時，所有來自印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、阿曼和阿拉伯聯合大公國 (UAE)入境者，旅行禁令最快須等到15日才能解除。

在所在地區歷史上有美索不達米亞之稱，是人類4大文明中歷史最早一個的伊拉克，由於新冠疫苗接種速度緩慢，讓當地疫情與日俱增地嚴重。伊拉克約4000萬人口中，已有134萬人遭到感染，疫歿者達17,256位。伊拉克目前有87,377染疫尚未治癒者，不過，已有125萬左右已康復。伊拉克正面臨Delta新變種病毒株攻擊，因疫苗接種率不到2.5%，使得當地民眾是人人自危。

新冠疫情暫列亞洲第7嚴重的巴基斯坦，現在有96萬人被感染，2.2萬逾名死亡。同時，染疫未治癒者為3.2萬多位，且超過90萬人已康復。5月底，巴基斯坦發現首例Delta再變種病毒株後，目前約已施打1640萬劑疫苗，接種率僅1.4%左右。