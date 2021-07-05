失蹤泰山男最後身影曝光 為小解失足墜工地水坑亡

新北市泰山區55歲王姓男子，上個月25日失蹤，家屬苦尋不到人報案，警方查王男手機訊號定位，發現訊號最後出現在台北市萬華梧州街，昨晚在一處工地水坑，發現王男遺體。據悉，當時一同前往尋找的家屬呼喊：「如果你在這裡趕快讓我們找到」，員警拿手電筒往水面一照，就看到一隻人腳浮在水面。

王姓死者家住新北市泰山地區，上月25日沒有回家，胞妹因而到附近派出所報案，經協尋後定位手機訊號，訊號最後出現在台北市萬華區梧州街。警方調閱監視器，發現死者的轎車停放路邊，多日沒有移置。

再調閱25日晚間監視器，發現王男下車後，走進梧州街某大樓旁工地，就再也沒出現。王男家屬昨（4日）與員警到場尋人，附近民眾向警方表示，最近經過工地，聞到很濃的異味。

據了解，家屬與警員進入工地時，曾喊出「如果你在這裡就趕快讓我們找到」，沒想到，員警用手電筒往水面一照，果真看到一隻腳浮出。

至於王男為何陳屍於工地水坑？警方初步推測，可能是因為內急，進入工地想上廁所，不慎失足墜落水坑斃，但確切的死因以及事發過程，仍有待檢察官相驗後才能釐清。