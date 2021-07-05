近日山區無明顯降雨，但全台最大水庫曾文水庫靠著上游持續入流，4天已進帳逾1650萬噸，截至昨日晚間11時，有效蓄水量已達28906萬噸，蓄水率56.7％，超越翡翠水庫的28058萬噸，重返全台「蓄水量冠軍」。

據《經濟部水利署防災資訊服務網》網站資料顯示，截至昨（4）日晚間11時，曾文水庫有效蓄水量為28906萬噸、蓄水率突達56.7％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量突破3.5億噸。

全台水庫蓄水量前4名。（圖／中時新聞網製表）

第二名為的翡翠水庫，有效蓄水量為28058萬噸、蓄水率83.63％；排第三的是石門水庫，蓄水量為15028萬噸、蓄水率74.2％；第四名則是日月潭水庫，蓄水量有12370萬噸、蓄水率為96.6％。

去年至今年5月受到百年來最大旱災影響，曾文水庫蓄水率一度低於3.6％，瀕臨滅庫，不過5月底受惠於鋒面、熱對流及西南風，雨水爆量，僅一個多月，有效蓄水量不斷攀升，蓄水率快速回升到56.7%，重返全台「蓄水量冠軍」。