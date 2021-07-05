IHS Markit與自分銀行（Jibun Bank）5日公布日本6月服務業採購經理人指數（PMI）連續十七個月萎縮，主要是新冠疫情衝擊日本乃至海外需求所致，突出日本目前經濟成長動力仍然疲弱。

6月服務業PMI終值經季節性因素調整後為48點，高於初值47.2點，也高於5月終值46.5點。儘管指數在上升，但仍連續第十七個月低於50臨界點，表示服務業活動處在萎縮狀態。

日本上一次服務業景氣萎縮最久紀錄，是迄2010年3月止連續萎縮二十七個月。當時受2008年全球金融危機衝擊。

IHS Markit經濟師Usamah Bhatti說，日本服務業活動仍然疲弱的原因，是因為日本繼續面對新一波疫情衝擊。

至於包含服務與製造業的6月綜合PMI終值為48.9點，雖然高於初值47.8點，和5月終值48.8點，但仍然是連續第二個月低於50臨界點。