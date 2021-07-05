美國短跑女將理查森(Sha'Carri Richardson)最近因大麻事件引起風暴，被禁賽1個月而失去參賽東京奧運的機會。她為吸食大麻向粉絲道歉，同時以推文「我是人」來為自己辯護，希望外界也能用一般人自我反省的標準而不是以聖人標準來檢視她。雖然理查森是女黑人，但她沒有把事件往種族、性別、社會不公等常見的政治方向操作，獲得美國總統拜登(Joe Biden)與一些網路鄉民的肯定。

拜登說：「大家知道規定就是規定，至於規定合不合適又是另一回事，我非常欣賞她應答此事的方式。」白宮發言人莎琪(Jen Psaki)說：「這是美國反禁藥組織自行做出的決定，不是美國政府下令的，我們尊重對方的裁決空間。這件事的重點在於她是擁有深厚潛力的年輕女子（21歲），也是世界最速女之一（100公尺10秒72）。」

意思是說白宮也幫不上忙。這讓退役NBA球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)覺得很諷刺。美國目前至少19個州開放娛樂性大麻，包括理查森所在的那個州。大麻亦不是增強運動能力的藥物，何必在奧運前的重要時刻處罰理查森？韋德推文：「我看這些制定規則的傢伙大部分自己都有吸，搞不好還有投資大麻公司。咱們不必裝傻了，明明有人藉著這個東西發大財，他們有被罰款嗎？」

正如拜登所說，不合適的規定在沒有更改之前也需要被遵守。即使娛樂性大麻在美國某些地區合法，在國際場合仍是不允許的。理查森公開道歉，坦然接受禁賽，她表示會繼續努力而不會糾結這件事。但她也忍不住在美國獨立紀念日推文諷刺：「有很多聖人在教大家怎麼過生活呢，幸虧我不是他們。」☆中時新聞網提醒您：遠離毒品，珍惜生命！