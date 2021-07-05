台北市長柯文哲宣布，北市中正區確診數比上周多，本周將比照「虎林街專案」模式，前往中正區執行普篩，中正區某國宅也貼出公告，稱社區內有多人確診被列為熱區，將辦理篩檢，中正區里長透露，北市府將在早上11點到中正區會勘篩檢站，評估篩檢站量能，目前尚不清楚中正區是否將全面篩檢。

台北市議員鍾小平指出，中正區某國宅附近至少有10多位民眾確診，中正區某國宅也緊急張貼公告，社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢，並要大家踴躍報名篩檢，不過，有居民指出，住在這個社區完全不知情，還透過新聞才知道有人確診；中正區居民也指出，足跡疫調跟熱區都沒說清楚，沒來由的說一句「中正區發現新熱區要普篩」，搞得人心惶惶。

柯文哲日前表示，現在降到每天20例以下，可以公布發病前3天，在公共場合的足跡，不過，北市聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇指出，6月21日以後台北市幾乎沒有單日超過30例的情形，其實疫調跟足跡是可以公布的，才不會發生虎林街永春市場小型群聚的情況，難免會造成民眾恐慌；此外，他指出，各縣市疫調資料都會上傳至法定傳染病系統，但北市上傳的資料相對少。

柯文哲昨在記者會上直言，中正區有熱區，下周將比照虎林模式做篩檢，讓中正區的居民人心慌慌，中正區里長指出，中正區很大，北市府將篩檢多少個里目前還不得而知，會先場勘，待北市府決定後再通知里民。