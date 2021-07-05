今天(5日)剛好是杜蘭特官方宣布加盟勇士的5周年，他在5年前做出這個震驚全世界球迷的決定，也讓他到現在還遭不少人狂酸只會「抱團」爭冠，向來喜歡在社群媒體跟球迷對嗆的杜蘭特，今天當然不甘示弱自嘲，「今天應該是國定假日吧？」

事實上，美國時間7月4日本來就是美國的獨立紀念日，但在不少球迷心中，尤其是雷霆球迷，這一天應該算是杜蘭特「抱團日」才對，畢竟當年他在季後賽遭到勇士淘汰出局後，竟然爆冷宣布自己加盟勇士，組成當時堪稱最強大的球隊。

隨後杜蘭特也如願以償拿下兩次NBA總冠軍，更兩度獲選總冠軍賽MVP，直到2018-19年球季總冠軍賽遭到暴龍淘汰，他才隨著好友厄文一起在2019年夏天跳槽籃網，可惜上季整季報銷的他，本季也只幫助籃網闖進東區準決賽就告出局。

不過每到美國時間7月4日，杜蘭特幾乎都要面臨球迷狂酸，他也毫不客氣一一反擊，像是球迷嘲諷他到現在還在替自己辯護，杜蘭特反嗆，「那是因為總有人攻擊我，向前看吧！」甚至有人酸他不知道今天是國定假日，他也回，「所以你希望我很無知嗎？」