日本各電視台每逢初夏依例製作大型歌唱節目，日本電視台（NTV）３日播出由「嵐」櫻井翔主持的招牌現場音樂節目「THE MUSIC DAY」眾星雲集，並發表向1萬人實施的問卷結果，選出「歷來最強偶像歌手」，結果第三名為商業女團「AKB48」、第二名為偶像年資已達23年的實力女團「早安少女組。」、第一名為松田聖子。

早安少女組。`21專輯《16th～That’s J-POP～》視覺。（取自官網）

特別接受電視台祝賀專訪的松田聖子表示：「今年是我出道41周年，我18歳當時出道已算比一班偶像歌手晚，到了20歲時還想過要不要放棄偶像這條路，但今天能被選為大家心目中的第一，實在是太幸福了。」她熱愛音樂與表演，大型演唱會年年一票難求，「雖然過了這麼久，但只要聽到自己唱過的歌，身體就會不自覺的舞動起來！」

今年為該節目現場直播長達８小時，主題為「音樂不要停」，依旨安排了包括星野源、「BTS」、傑尼斯11組群星等現場演唱組曲，名列最強偶像第二、三名的早安與AKB兩團則一起演出兩團歷年名曲，早安成員石田亞佑美還趁AKB演唱時偷跑到畫面邊緣搶鏡，櫻井翔等主持群聽到兩團名曲也不自覺隨之舞動，為節目增添不少亮點。此外，公認「最後的個人偶像」為早安同門師妹松浦亞彌，居第九名。

《THE MUSIC DAY 2021》（日本電視台）

「1萬人選出史上最強女性偶像 TOP20」

第20名 荻野目洋子

第19名 本田美奈子

第18名 南野陽子

第17名 宮澤理惠

第16名 堀智惠美

第15名 早見優

第14名 中山美穂

第13名 鈴木亞美

第12名 廣末涼子

第11名 Wink

第10名 森高千里

第9名 松浦亞彌

第8名 日向坂46

第7名 櫻坂46（前身「欅坂46」）

第6名 小貓俱樂部

第5名 乃木坂46

第4名 中森明菜

第3名 AKB48

第2名 早安少女組。

第1名 松田聖子