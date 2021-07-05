新冠肺炎疫情延燒，三級警戒是否解封仍未確定，但已有不少店家撐不下去，朝野立委不分藍綠都疾呼，內需經濟恐怕已快撐不下去、再延長下去將有倒閉潮。財經網美胡采蘋昨(4日)晚在臉書說，到信義區的幾條街上，發現好多小吃餐飲倒了，還有店鋪沒有客人上門，「看了很想哭」，因此呼籲政府如果7月12日無法降級，那麼中央可能需要考慮更寬鬆的紓困方案了。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」貼文分享，「昨天發現常買的連鎖服裝店在我們區的分店倒了，好多小吃餐飲倒了，還有很多沒客人的店鋪，商家還是努力出來撐持，看了真的很想哭。為什麼台北市解封在望，卻又橫禍連發，還包括我所熟悉的信義區。」

看見信義區的狀況後，胡采蘋認為，如果7月12日三級警戒無法順利降級，中央可能需要考慮更寬鬆的紓困方案了，錢一定要給夠，「美國聯準會連續三次發出接近五兆美元紓困金，相比台灣還有不小的財政餘裕，個人除去最高幾個稅級應該考慮普發、不問資格，而企業紓困的資格也需要再放寬，甚至可以考慮店鋪租金補貼，而這次核准企業紓困貸款最多的銀行都可以考慮給予稅負獎勵」。

如果三級警戒持續，胡采蘋懇請中央加強紓困力道，她說，「情況是真的不容樂觀，週轉現金超過三個月的行號絕對不多，五月份三級警戒才半個月，還帶一個母親節，餐飲零售的YoY(營收年增率)年減到達二至三成，六月現在整個月下來年減可能會接近五成，七月再不解封，真的會有很多店鋪倒閉」。

胡采蘋進一步分析，儘管台灣的GDP可能不會掉多少，因為製造業持續開工，然而支撐大量就業機會的餐飲服務內需行業是真的受創很深，「現在看起來美國那種普發支票的確是在長時間封鎖下不得不為的策略」。她最後更喊話，解封與否這是科學決定，但是一旦三級持續，得要做好支援全民的準備了。

對此，有網友留言表示「本來習慣每天煮三餐的我，已經開始找各種理由買外帶，支持周邊小店舖」、「中央目前防疫做得再好頂多是不掉票的效果，但紓困方面作不好則是會很直接地催生出很多反對者」、「真的要砸大錢救店家」、「紓困這方面真的做得不乾不脆，完全不懂這時候還想省什麼子彈？」