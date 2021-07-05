台大婦產科重症名醫施景中批台北市長柯文哲，曾經不疫調、不匡列「拿全台北市民做賭注」。但遭北市府反擊稱假消息，事後，施景中也在臉書道歉。柯文哲指出，台灣政媒合一，每天做假新聞，最後連知識分子都相信。對此，前立委孫大千指出，政媒合一的巨獸必然將會把民進黨變成另一個法西斯政權。

孫大千今(5)日在臉書中表示，自從民進黨強行對中天新聞撤照那一刻起，台灣就正式進入了「政媒合一」的時代，民進黨政府和綠色媒體開始聯手對台灣人民進行集體洗腦。因為政媒合一，所以在過去一年中，陳時中被塑造成為一尊不能挑戰和不容懷疑的防疫大神，所有和陳時中意見不同的學者專家都被綠色名嘴、側翼、和網軍全面出征，所以全民順時中成為主流。

孫大千指出，在全民毫無保留的順時中之後，台灣人民卻被迫付出慘痛的代價，本土疫情的爆發，無情的戳破了指揮中心的謊言，面對Alpha變種病毒來襲，台灣要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，要PCR沒PCR，要病房沒病房，要醫療神器沒有醫療神器，超過一萬五千人的確診和超過六百人的犧牲，不正是政媒合一讓台灣所付出的慘痛代價嗎？

因為政媒合一，所以，綠營名嘴和側翼自恃戰功彪炳，自我膨脹到極點。孫大千認為，這造成名嘴可以透過管道向總統府要求莫德納疫苗；當內部矛盾導致大規模火拼時，名嘴可以點名威脅蔡英文表態選邊站；名嘴往往能夠在每天指揮中心記者會之前提早披露訊息；最後，就連施景中這樣的醫界人士都會受到誤導，而做出了錯誤的評論。

孫大千表示，柯文哲點出了當前台灣政壇的日常和隱憂：政媒合一的巨獸必然將會把民進黨變成另一個法西斯政權。