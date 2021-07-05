吳奇隆當年以偶像團體「小虎隊」出道，紅遍大街小巷，出道超過33年，依舊縱橫演藝圈，不過最近網路卻流傳他錄綜藝《元氣滿滿的哥哥》第二季時，竟然疑似使用替身，讓網友直呼太不敬業，不過真相曝光後，整個大反轉。

有網友在網路PO文「本(尊)吳奇隆替身一號跟曾舜晞一起無情起飛摔倒」，並曬出膝蓋手肘受傷照，從照片中可看到明星們都有護膝等防護裝備，可知遊戲多少還是有它危險性在，而也因為在微博PO出的「替身」文，引起網友熱議。

吳奇隆替身貼出玩遊戲照片。(圖／翻攝自微博)

雖然拍戲多少會使用替身，不過連綜藝都用替身，也讓網友直呼太不敬業，但有人出面解釋，這只是其中一個遊戲捉迷藏的分身，為了防止真身被抓到，「沒看過節目的請不要在這裡尬黑(為了抹黑而抹黑)，看過第一季的就知道是分身不是替身。」

吳奇隆目前在錄製《元氣滿滿的哥哥》第二季，而他在之前的節目中表現亮眼，就算風吹日曬下雨天，他都認真錄影製造笑點，相當敬業，之前第一季時，他也曾因為想贏得遊戲，偽裝成攝影師，卻被遊樂園保全當成瘋狂粉絲，6名大漢衝上來將他壓制在地。

吳奇隆曾說過不輕易用替身的原因。(圖／翻攝自微博)

一旁導演趕緊疾呼「這是藝人」，場面一度尷尬，不過吳奇隆僅站起來拍拍衣服灰塵，邊跟隊友道歉沒偷襲成功，對保全行為隻字未提，讓網友看了都相當心疼。其實，吳奇隆出道多年，鮮少使用替身，他之前受訪時曾霸氣說過，「我覺得我賺錢比他們多，憑什麼傷給他們受」，一番話感動在場不少人。