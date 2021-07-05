國內新冠疫情在今年5月加劇蔓延，雙北地區自5月15日率先進入三級防疫警戒，全國於19日起升至第三級，餐飲業因禁止內用措施，嚴重衝擊業者營運。經濟部發現，5月份營業額降為502億元，月減23.7％，年減19.1％，相較於去年3月19日啟動邊境管制措施下的3月營業額521億元相比，表現更顯疲弱，代表這次管制措施對餐飲業的影響更加劇烈。

餐飲業以餐館業為大宗，今年5月下半月因管制升級，餐廳全面禁止內用，雖有前半個月母親節檔期挹注，但餐館業營業額425億元，年減18.6％，表現跟去年3月啟動邊境管制時表現相當，不同營業型態受影響的幅度亦不相同，其中以日常聚餐型餐館年減30.8％，受創程度最深；宴會型餐館因上半月母親節聚餐及婚宴等挹注，抵銷部分減幅，年減14.8％居次；西式速食型餐館因客群多偏向外帶，加上推出外帶優惠，逆勢成長5.4％。

飲料店業也因外出人潮變少，加上全面禁止內用，對咖啡店、冰果店等造成衝擊，復以部分店面因確診者足跡，須停業消毒，致營業額降為58億元，年減21.4％，低於去年3月。外燴及團膳承包業除延續去年邊境管制措施影響空廚營收外，今年再加上學校停課衝擊團膳營收，致營業額驟降為19億元，年減24.1％，亦低於去年3月。

我國因去年疫情相對國外穩定，加上6月起國旅熱潮帶動外食商機，及政府振興券加持，挹注消費動能，餐飲業年增幅於去年7月回到正成長，去年整年雖仍呈年減4.2％，但優於美國（-19.7％）、南韓（-15.4％）、新加坡（-26.5％）。

經濟部表示，今年5月下半月因本土疫情升溫，管制措施全面升級，我國正經歷著國外去年的疫情場景，惟國內餐飲業迅速導入外帶及外送服務減緩衝擊，加以政府加速擴大疫苗接種，預期在疫情有效控制並逐步降低管制措施下，餐飲業營業額可望止跌回升。