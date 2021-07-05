餐飲業者自去年疫情爆發以來，即陸續開啟外帶餐盒、冷凍餐食宅配或與外送平台合作等服務。今年隨著疫期升溫、順應防疫居家的消費需求，經濟部發現，餐飲業者提供外送或宅配服務之家數占比由去年4月的57％提高至今年5月的64.8％。

經濟部統計處表示，餐飲業者中，餐館業由65％提高至68.5％，飲料店業由57.5％提高至69.2％，外燴及團膳承包業由20.4％提高至37.3％。就營業額表現觀察，有提供外送或宅配服務之業者，營業額減幅明顯低於無外送或宅配服務者，顯示透過外送或宅配服務，有助於減緩衝擊。

另外，疫情衝擊內需產業，住宿及餐飲業之無薪假人數升高，經濟部指出，今年4月餐飲業受僱員工人數約40萬8689人，較去年同月成長6.3％，較疫情發生前之2019年4月略增766人，顯示勞動市場已回到疫情前水準，惟自5月中旬本土疫情爆發，實施無薪假之企業家數與人數不斷增加。

截至6月底止，住宿及餐飲業實施無薪假家數計有267家，無薪假人數為4174人，占無薪假總人數30.63％，居各業之冠，較4月底分別增253家、3964人，顯示這波疫情來襲，勞動市場中餐飲業將首當其衝。