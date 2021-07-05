7月2日富邦金控、日盛金控正式與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約展開協商，為富邦金控併購日盛金控之勞資關係邁入新里程碑。協商會議邀請勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局局長陳信瑜及全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢列席參加。富邦金控、日盛金控與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會各與會代表進行首次協商，為勞資共創和諧關係奠定基礎，後續待日盛金控於本周確立協商代表後，於三週後再次召開協商會議，共同討論員工權益相關議題。

富邦金控併購日盛金控寫下國內首椿金金併里程碑，有關員工權益的議題討論，一直是各界關注的焦點之一，雖受疫情影響無法進行實體協商會議，惟2日在富邦金控召集下，邀請勞動部、台北市政府勞動局及全金聯共同見證，以視訊方式正式開啟四方協商對談。

各方代表展現積極協商之態度，本於誠信協商原則，共同表達對員工權益的關心及高度重視，讓後續之協商進程有一個好的開始。並已共同約定下次會議召開時間，待日盛金控確定協商代表名單後，由富邦金再次召開協商，相信在四方代表共同重視並維護員工權益的共識下，定能共創勞資和諧新局。

富邦金控於3月30日交割後取得日盛金控過半股權，由於受到疫情影響，日盛金控股東會遞延至8月31日召開，富邦金控將於屆時取得實質經營權。儘管尚未取得實質經營權，富邦金控以員工權益為優先考量，展現積極參與協商之態度，5月份已與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對團體協約的協商程序與方式進行討論，並於2日正式展開首次協商。