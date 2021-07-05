美國的股票首次公開發行（IPO）市場喜迎17年以來最繁忙的一周，華爾街大行也大賺一筆意外之財。

從美國大型甜甜圈連鎖店Krispy Kreme、中國網約車巨頭滴滴出行、網路安全公司SentinelOne、數家藥物開發商和一家土耳其電子商務平台，上周至少有14家企業在美國那斯達克和紐約證券交易所首度上市，共計籌集了至少1億美元資金，成為自2004年以來最活躍的IPO上市期。

協助這些公司上市為華爾街承銷商總計帶來近4億美元的費用收入。假設這些承銷商行使其選擇權，以IPO折扣價買進所有分配的股票，截至上周五收盤，他們將額外坐擁2.59億美元的帳面收益。

對華爾街來說，這是一個相當賺錢的業務，且目前仍看不到放緩的跡象。線上交易平台羅賓漢（Robinhood markets）上周四提交IPO申請，料將成為今年最備受期待和規模最大的IPO之一。

根據其提交的IPO文件，這個因網路迷因股交易狂潮而聲名大噪的線上券商已經擁有1800萬個散戶客戶，平台上的客戶資產總額更突破了800億美元。且受惠於加密貨幣交易需求激增，該公司第一季營收較去年同期暴增逾2倍，達到5.22億美元，惟受到史詩級GameStop散戶大戰金融巨鱷觸發的緊急籌款事件影響，羅賓漢第一季淨損擴大至14億美元。

Interactive Brokers董事長 Thomas Peterffy表示，羅賓漢將成為未來最大的迷因股之一，其資產為負值、幾乎沒有獲利，但成長快速，這似乎是市場最近喜歡的東西，我期待這些公司加入，將越來越多的人帶入市場。

在過去一周的IPO熱潮中，高盛、摩根士丹利、摩根大通堪稱是最大贏家，其收到的承銷費用，從對滴滴出行大規模IPO籌資總額抽取的2%，到對醫療保健公司CVRx、Aerovate Therapeutics和Acumen Pharmaceuticals等規模較小的IPO抽成7% 。

高盛和摩根士丹利因擔任滴滴和網路安全軟體公司SentinelOne股票發行的主要管理人，因而獲得最高的費用收入。滴滴和SentinelOne是上周最大宗的兩檔IPO。

儘管滴滴上市頭三天的漲幅不大，但11%的漲幅代表承銷商若行使選擇權的收益將達到6600萬美元。SentinelOne上市以來漲幅達27%，這表示承銷商的帳面收益為4600萬美元。製造業市集Xometry三天內上漲 58%，迄今的潛在收益為2600萬美元，而機場安全公司CLEAR掛牌以來上漲53%，料將使承銷商收益增加3400萬美元。

不過，中國政府周日以「嚴重違法收集使用個人信息」為由，突然宣布下架滴滴出行的行動應用程式（app），此事將在華爾街掀起的波瀾仍有待觀察。滴滴發布聲明表示將配合官方要求進行程式整改，而已經下載app的用戶不受影響。