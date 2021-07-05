NB電池模組廠-西勝(3625)6月合併營收為1.95億元，月減15.28%，由於公司電動兩輪車及儲能系統預計第3季開始正式出貨，且NB進入傳統旺季，西勝國際表示，第3季營運可望轉虧為盈。

西勝過去以代工為主，為提升公司競爭力，公司自3年前開始轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，希望能把產品從NB拓展至非IT領域，繼年初決議投資品睿綠能科技2.5億元，西勝董事會再決議增加對策略夥伴-湛積科技投資，累積投資總額將達到5000萬元，希望更加強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案。

在儲能系統方面，西勝已打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，預計第3季開始出貨，未來產品將擴大至家用儲能系統。

受到原物料供給緊張影響，西勝6月合併營收為1.95億元，月減15.28%，年成長16.2%，累計前6月合併營收為11.81億元，年成長18.36%。

雖然部分原物料供貨緊張狀況尚未解除，隨著電動兩輪車及UPS儲能系統產品正式出貨，且NB進入傳統旺季，西勝表示，業績將持續成長，第3季營運可望轉虧為盈，下半年營運將優於上半年。