大陸教育部、國家發展改革委、財政部日前發布《關於深入推進義務教育薄弱環節改善與能力提升工作的意見》，提出鼓勵各地建設九年一貫制學校，同時強調不得規劃建設豪華學校。

根據央視報導，《意見》提出，持續改善學校基本辦學條件，提高義務教育教學水準和品質，突出加強農村義務教育薄弱環節這個事關全域的重點，加快推進優質均衡發展和城鄉一體化。

《意見》要求，2021-2025年，城鎮學校學位供給滿足學生入學需求，全國義務教育階段56人以上大班額比例進一步降低。

《意見》要求，有序擴大城鎮學位供給，優化完善區域內義務教育基本辦學條件標準，新建、改擴建必要的義務教育學校，滿足城鎮學生入學需求，避免產生新的大班額現象。鼓勵各地建設九年一貫制學校。在拓展辦學空間有困難的中心城區，積極探索校舍綜合利用模式，提高學校空間利用效率。

另外《意見》還強調，各地要牢固樹立「節儉辦教育」的理念，不得規劃建設豪華學校。