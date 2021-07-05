台中市烏日區溪尾大橋，5日清晨6點30分傳出一名年約20多歲男子吊掛在橋下，消防人員到場發現男子在橋面下約3至4公尺，特搜人員，垂降下去，發現他已經明顯死亡，烏日分局溪湳派出所員警，從該男機車中發現男子姓謝，設籍彰化市，家屬到場認屍，也未說明男子為何想不開。

中市一位晨起運動的民眾，6點30分左右行經烏日溪尾大橋下的堤外便道時，遠遠發現橋下有一吊掛物，待靠近時赫然發現，是一個人，嚇得趕快通知警消。

中市消防局據報，立即派遣5輛消防車及13位消防員前往救援，消防人員到場後發現，該男在橋面下約3至4公尺處，於是由特蒐人員，垂降下去，靠近該男子，發現男子已無氣息，經繩索綑綁妥當，將男子遺體拉到橋面，後續交由轄區警方偵辦。

中市警局烏日分局溪湳派出所員警，在男子自縊處上方，即往台中市方向的車道上，發現1輛機車，經車牌查出所有人為設籍彰化市的謝姓男子，車廂內也沒發現遺書，謝男母親過通知趕到現場，神情悲傷，經確認後，已將遺體送至彰化殯儀館，至於男子為何想不開，則未說明。

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