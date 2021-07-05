貴為香港「四大天王」的劉德華，出道40年來能唱能演，拍出多達140部電影，如今仍持續累加中，天王也非常受人愛戴，事實上，劉德華在戲劇領域很樂於投身不同的挑戰之中，唯獨對自己過去的一部作品有微詞，甚至親口吐露：「非常後悔拍攝」，這部電影就是1999年推出的《愛情夢幻號》。

劉德華在圈內有著極高的地位，不僅是他的人氣40來不墜，拍的作品總叫好叫座，還有他為人沉穩且非常親民，數十年來始終嚴格自我管理，注重言行舉止，且不會因自己是天王就驕傲，甚至不會亂開天價片酬，對於任何類型的拍片邀約，都會認真考慮且不畏懼新挑戰，堪稱業界楷模。

但這樣的他，唯獨對曾接下的一部片感到後悔，那就是《愛情夢幻號》，劉德華在其中飾演香港首富黎家獨子黎學津，片中展現黎學津的感情世界，從一個定不下來的人，變得能和對方相知相惜，其實電影映後評價不錯，很多影迷還覺得電影中很多地方根本是感情態度的教科書，而劉德華的後悔，與此無關。

據《新浪娛樂》報導，劉德華某次在節目中，直言拍《愛情夢幻號》很是後悔，會接演是因為當時他的公司有資金問題，而片方開出千萬酬勞，一來他需要這筆錢救急，再者這部片的片酬刷新劉德華從影以來的酬勞紀錄，因此他沒有猶豫就接下了。

《愛情夢幻號》的拍攝，幾乎都在郵輪上完成，但當劉德華登船後，卻覺得片場一片混亂，很多人根本不知道自己是來當臨演的，以為只是單純上船旅遊，天王表示他拍了這麼多片，完全沒遇過這種情況，後來才得知，製作團隊將這部片大部分資金，都給了劉德華當酬勞，沒錢請臨演，只好邀坐郵輪的人來當群演，此事讓劉德華有所頓悟，這輩子不再為錢去接一部電影，只為好劇本而接戲。