台灣新冠肺炎疫情嚴峻，女星賈永婕動員各界好友一同抗疫，捐助HFNC、PAPR、電子影像喉頭鏡等醫療器材，且每日送便當給醫護，而她熱血抗疫初心讓台灣人看了感動，更封她為「抗疫女神」，昨(4日)晚賈永婕在社群分享送10台PAPR到淡水馬偕，卻發生了與小S及S嬤莫名的缘份。

「抗疫女神」賈永婕昨(3)日一如往常送醫療物質到第一線，但卻發生讓她覺得玄到莫名其妙的缘份，特別在臉書分享，2日晚上賈永婕接到一封淡水馬偕護理督導冠琪的訊息，訴說馬偕醫院的需求並留下手機號碼聯繫；而當賈永婕回她(淡水馬偕冠琪)時「妳好，我是賈永婕！他就哭了⋯⋯哭得蠻大聲的。」賈永婕安慰著冠琪不要哭，也瞭解了淡水馬偕需要10台PAPR(電動過濾式呼吸器)，便回覆會盡力來安排。

而由於全台PAPR也缺貨，但賈永婕並未放棄，她認為「我的工作就是把前線需要的物資竭盡所能地送過去」，因此賈永婕厚著臉皮打電話給法務部法醫研究所，詢問之前送過去的19台PAPR是否有可能調度，對方立刻回覆「當然可以！我們願意讓給更急需的單位」，讓賈永婕讚嘆「我們全部都是在同一條船上的人，沒有人為了自己的私利在活著。」

隔天(3日)準備送10台PAPR時，賈永婕也一早知道S嬤辭世的消息，第一時間她打電話給徐媽媽詢問看看有什麼需要幫忙的地方。徐媽媽說「有一位護士，一直陪在她身邊幫忙處理後事，要我不要擔心。她好像叫做冠琪！」當下賈永婕不知道該說什麼！也傻住，問老天爺為什麼這樣安排嗎，而從S嬤最後的告別，到進入安息室都是這位護理督導(冠琪)陪在徐媽媽的身邊；讓賈永婕認為，「莫名的奇妙緣份，為什麼會這樣拉在一起呢？我想不透！」

淡水馬偕護理督導冠琪也感人美心善的賈永婕。(圖/賈永婕臉書@賈永婕的跑跳人生)

到了淡水馬偕醫院也碰到洪副院長表示『他最感動的就是我的行動力「愛是動詞」行動的力量』來稱讚賈永婕，而賈永婕也歪樓，想到愛的動詞是「做愛」一直忍住不笑。最後賈永婕向小S說「這10台捐給淡水馬偕醫院的PAPR算妳的，她說：「這有什麼好說的當然啊，我很感謝他們照顧我阿嬤」。