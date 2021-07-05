台北市中正區近來確診數有攀升趨勢，台北市長柯文哲今（5）日因此指出，本週中正區將比照虎林街模式進行全面篩檢，對此，連日被砲轟作秀、不關心萬華人的無黨籍立委林昶佐稍早表示，昨日深夜他已經跟退輔會及北榮聯繫，請各單位預備支援篩檢工作。

針對中正區近來竄出多起確診案例，近來話題人物林昶佐今（5）日透過臉書PO文，表示「中正區南機場周邊社區從5月份開始有確診案例，至今案例始終降不下來。在地忠勤里的方荷生里長已在這幾天積極開始造冊，主動請市府規劃擴大篩檢」，並透露「我也在昨晚深夜與退輔會以及北榮聯繫，請他們預作準備。北榮已配合中央進行多次PCR廣篩的任務，已有相當豐富的經驗與效能，若市府設置的篩檢站有量能問題，北榮可積極配合協助，擴大篩檢量能」。

對此，中正區忠勤里長證實，里內某國宅確實已累積10幾例確診，正在協助造冊中，此外中正區某社區管理委員會前（3）日也在社區張貼公告，直呼「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請各住戶踴躍報名，報名日期從7月5日至7日。」

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