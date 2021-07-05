經營澳洲最大機場的雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）5日表示，由基建投資人組成的財團提出222.6億澳元（約167億美元）現金收購。

財團開出的收購價碼為每股8.25澳元，以雪梨機場2日收盤價5.81澳元計算，溢價42％。此利多消息刺激雪梨機場股價5日開盤即飆漲逾38％，來到8.04澳元。

雪梨機場強調財團的出價，仍低於其在疫前的股價水準，目前正檢視財團提出的收購建議。

雪梨機場股價在去年1月創8.86澳元收盤新高。但後來全球爆發新冠肺炎疫情令旅行需求幾乎消失，導致在股價去年3月中最低跌破5澳元大關。

若收購成功，這將是澳洲今年來規模最大收購案。提出收購的財團成員包括IFM Investors、退休基金QSuper和全球建基管理公司（Global Infrastructure Management）。