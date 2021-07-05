滑步車對兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等，除能提高兒童專注力及手腳協調能力，亦能讓孩子藉由這項運動提升成就感。（市議員李中服務處提供）

未來能提供兒童趣味遊戲及辦理競賽賽事活動使用，可望成為台中第一座正式的滑步車競賽場。（市議員李中服務處提供）

滑步車對兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等，除能提高兒童專注力及手腳協調能力，亦能讓孩子藉由這項運動提升成就感。市議員李中爭取在文小38用地打造滑步車專用場地提案，經運動局經數月奔走，已取得相關機關使用同意，並完成規劃設計，近期將進場施工，預計110年底完成。

李中指出，近年兒童滑步車運動方興未艾，家長和幼兒積極參與，親子運動人口急速攀升，運動場地的需求也浮現；藉此可培養全身各方面統合感覺能力，對健康體適能有幫助，也可促進親子互動。感謝市長盧秀燕的支持及對於滑步車專屬運動環境的重視，未來將可打造親子同樂的運動空間。

南區文小38用地為國防部政治作戰局權管土地，位於復興園道旁近復興路口，鄰近國立公共資訊圖書館，串聯綠帶休閒及書香人文等公共設施，為打造兒童滑步車專屬場地，已向教育局取得同意並完成規劃設計；運動局長李昱叡說，今年7月中施工，110年底完工。

李昱叡表示，推動兒童滑步車運動，非常符合盧秀燕市長推展兒童暨親子運動的政策需求，除兒童運動中心之興建外，亦持續規劃建造戶外專屬運動場地，以營造優質運動環境。滑步車運動場將設有看台座椅，地面有適當的摩擦系數鋪面，未來能提供兒童趣味遊戲及辦理競賽賽事活動使用，可望成為台中第一座正式的滑步車競賽場。