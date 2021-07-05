來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬狗、羊、馬、豬、猴的人本周運勢最旺，事業上有貴人幫助，財運水漲船高，一定要好好把握本周的好運。

▍1.生肖狗

本周屬狗人如魚得水，生活稱心如意，有著一帆風順的趨勢。周一、周五「三合」，周二「六合」，貴人助力，可實現自己的目標，是開拓事業的好時機，容易成為人人羨慕的對象。周一、周二得到貴人的指點和幫助，要好好把握。

▍2.生肖羊

本周屬羊人會有意想不到的好事降臨到你頭上，比如人人都渴望的偏財運。周二「三合」，周五「六合」，這幾天容易橫財爆發，能成為朋友眼中的有錢人，太有面子了。事業方面，周一、周二與人合作順利，前途光明，蒸蒸日上。

▍3.生肖馬

本周屬馬人迎來好運氣，周一「三合」，周六「六合」，工作和求財方面都很順利。個人狀態很好，積極負責，能把壓力變動力，有望更上一層樓。財運超級旺，不僅收入豐厚，而且周日貴人不斷，出門逢貴，好運連連。

▍4.生肖豬

本周屬豬人周一「六合」，周二、周六「三合」，工作運勢好，周三、周六容易獲得貴人相助，好好表現可得長官的青睞。吸金能力大漲，生活水準提高。周三有「紅鸞」桃花入命，單身者被愛神之箭射中，有望偶遇心上人。

▍5.生肖猴

本周屬猴人氣運極佳，周三「三合」，周四「六合」，有貴人相助，不管做什麼都得心應手。工作熱情高，周四容易產出成果，努力不白費。事業順利愛情甜蜜，周六有「紅鸞」桃花入命，未婚的男女不要拒絕長輩給安排的相親，說不定能遇到有緣人。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】