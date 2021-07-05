台中市大雅區中清路中油高壓天然氣管線4日晚間發生瓦斯外洩意外，在緊急修復後，交通已恢復通行。（陳淑娥攝）

台中市大雅區中清路中油高壓天然氣管線4日晚間發生瓦斯外洩意外，濃度一度高達1萬ppm，昨天深夜中油在進行天然氣轉輸後，維修人員進場檢視，發現一顆螺絲鬆了。中油天然氣中心表示，由於昨日上午有進行開關閥更換，應是該顆螺絲沒有鎖的很緊所致，人員已將所有螺絲全部檢視一遍，以確保安全無虞。

台中市消防局昨日晚間6時許接獲市警局轉報，指現場散發出濃厚疑似瓦斯味的氣體，請求派遣人車協助前往，立刻派遣大雅分隊、出動救災車2輛、人員共6名，由小隊長吳孟溫帶隊前往搶救。

由於現場瓦斯味濃厚，大雅消防分隊使用儀器測到外洩瓦斯濃度一度高達1萬ppm，擴大警戒範圍灑水戒護，警方也進行中清路交通管制，以確保人車安全。

中油天然氣事業部南區營業處台中空氣中心經理李瑞財表示，昨天因現場外洩濃度高，在不影響家庭用戶下進行轉輸，深夜11點將氣體排空，立即進行環境檢測後，維修人員即下場檢查，發現開關閥下游的一顆螺絲鬆了。

李瑞財說，由於昨日上午有進行開關閥換新作業，因一顆螺絲位置空間較狹隘，比較不好鎖，承包商表示有鎖緊，有可能是高壓氣體釋放時，造成該顆螺絲因此鬆了。昨晚維修也當場將下游16顆螺絲再巡視一遍後，才將天然氣釋放出來，30分鐘觀察後，今天凌晨零時許，在確保安全無虞後，工作人員才離開現場。